G-Shock устроил «пацанскую» тусовку в ДК ЗИЛ

Часовая марка G-Shock запустила рекламную кампанию, вдохновленную эстетикой 1990-х и «пацанской модой». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня.

Декорациями к съемке послужил ДК ЗИЛ, построенный в 1930-е годы и передающий атмосферу постсоветских времен. В его пространствах модели «тусуются» так же, как это делала большая часть молодежи того периода.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Фото: пресс-служба G-Shock 1 /4

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы Casio для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях.