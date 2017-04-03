G-Shock снабдил девушек нежными часами

Часовой бренд G-Shock, принадлежащий японской компании Casio, представил весеннюю коллекцию женских моделей Metallic Face. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 апреля.

Она выполнена на базе модели GMA-S120 и представлена в пяти актуальных нежно-матовых цветах сезона с металлическими акцентами на циферблате: черный, белый, бежево-розовый и голубой. Главным акцентом стала металлическая отделка циферблата серебристого и бронзового цветов на контрасте с матовым корпусом часов.

Модели ударопрочны, водонепроницаемы на глубине до 200 метров, а также оснащены автоматической подсветкой, таймером и секундомером.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы Casio для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях.