G-Shock сделал с немецким модельером часы из нержавеющей стали

Часовой бренд G-Shock, принадлежащий японской компании Casio, представил модель часов, созданную в сотрудничестве с немецким модельером Робертом Геллером. Об этом сообщает WWD. Источником вдохновения для ее создания послужила городская атмосфера Токио, где располагается штаб-квартира фирмы.

Часы выполнены в черном цвете, корпус сделан из нержавеющей стали. Модель ударопрочная и водостойкая. В продаже она появится с начала июля. Цена — 420 долларов.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы Casio для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях.

Роберт Геллер — немецкий модельер, основатель собственного бренда.