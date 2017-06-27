Baby-G сделала часы для смелых девушек

Часовая марка Baby-G, специализирующаяся на спортивных ударопрочных часах, представила лукбук новой летней коллекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 июня. По словам представителей марки, модели предназначены для девушек, которые не боятся перемен.

Героинями рекламной кампании стали популярные девушки-блогеры: Таня Прикмета, Полина Рай, Мари Кицова и Лисавета Попова. Съемки проходили в парикмахерской Birdie Maison.

В коллекции представлены наиболее популярные модели BABY-G в обновленных сезонных цветах. Все часы водонепроницаемы и ударопрочны, оснащены автоматическим календарем, будильником и настраиваемыми часовыми поясами.

Baby-G — бренд ударопрочных электронных и кварцевых часов для женщин, принадлежит японской компании Casio. Casio основана в 1946 году в Токио, специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов под брендами Edifice, G-Shock, Baby-G, Oceanus, ProTrek, Sheen.