Москвичам дадут примерить «умные» часы TAG Heuer

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer совместно с Time Avenue открыл pop-up магазин в московском ТРЦ «Европейский». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля. Там можно будет увидеть и примерить одну из главных новинок года — смарт-часы TAG Heuer Connected Modular 45.

Часы Connected Modular 45 представляют собой уникальную конструкцию, позволяющую заменить смарт-модуль на механический: часы с тремя стрелками или хронограф с турбийоном, прошедшим сертификацию COSC.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /5

Кроме того, существует специальная версия часов: в честь фильма «Kingsman: Золотое кольцо». Ушки лимитированной модели выполнены из розового золота. Часы снабжены кожаным ремешком с логотипом Kingsman, также в комплекте — вторым ремешком из оранжевого бархата. Циферблат предлагается в двух цветовых решениях: темно-синем и графитовом сером.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.