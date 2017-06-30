TAG Heuer показал смарт-часы в честь фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Компания TAG Heuer представила лимитированный выпуск смарт-часов Connected Modular 45 в честь фильма «Kingsman: Золотое кольцо». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 30 июня.

Модель представили режиссер картины Мэттью Вон, исполнительный директор TAG Heuer Жан-Клод Бивер и Тоби Бэйтман, управляющий директор онлайн-магазина Mr Porter. На этой интернет-площадке часы будут представлены эксклюзивно в течение месяца начиная с 6 июля 2017 года. Модели серии также появятся в секции «Kingsman: Золотое кольцо» Сostume to Сollection, развивающей коллаборацию Мэттью Вона с интернет-магазином мужской моды.

Ушки лимитированной модели TAG Heuer Connected Modular 45 выполнены из розового золота. Часы снабжены кожаным ремешком с логотипом Kingsman, также в комплекте — вторым ремешком из оранжевого бархата (в смокинге из этого материала появляется на экране герой Тарона Эджертона). Циферблат предлагается в двух цветовых решениях: темно-синем и графитовом сером. На отметках «3 часа» и «9 часов» размещена гравировка и логотип Kingsman. В 10:10 изображение на циферблате вибрирует в течение 10 секунд, затем на нем появляется логотип Kingsman в форме буквы «K». Оригинальная подсветка Android Wear заменена на персонализированную: при включении часов появляется золотисто-розовый логотип фильма на белом фоне.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /2

Шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо» — сиквел картины режиссера Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба» (2014) о противоборстве агентов вымышленных секретных служб Kingsman и Statesman. Премьера боевика пройдет 22 сентября 2017 года.