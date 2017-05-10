Часы TAG Heuer «сыграют» в фильме «Kingsman: Золотое кольцо»

Часовая компания TAG Heuer объявила о сотрудничестве с кинокомпаниями MARV films и 20th Century Fox. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в среду, 10 мая.

Часы марки — винтажную модель Monaco Calibre 11 и смарт-часы TAG Heuer Connected Modular 45 — будут носить герои фильма режиссера Мэттью Вона об агентах секретной службы «Kingsman: Золотое кольцо».

«Для секретных агентов во второй части Kingsman нам нужны были смарт-часы, — рассказал Мэттью Вон. — Мы рассматривали различные варианты, но ни один из них не казался достаточно элегантным для агентов Kingsman. Случайно наткнувшись на телеканале Bloomberg на интервью с Жаном-Клодом Бивером, в котором он рассказывал об умных часах, я сразу же понял: идеальным выбором для агентов Kingsman станут TAG Heuer Connected Modular 45».

Премьера боевика пройдет 22 сентября 2017 года. Умные часы TAG Heuer Connected Modular 45 станут официальными часами фильма и будут включены в подборку Kingsman в интернет-магазине Mr. Porter.

Шпионский боевик «Kingsman: Золотое кольцо» — сиквел картины режиссера Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба» (2014) о противоборстве агентов вымышленных секретных служб Kingsman и Statesman.