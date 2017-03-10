TAG Heuer заинтересовался видеоиграми

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer и лидер индустрии гоночных видеоигр Gran Turismo объявили о начале сотрудничества в рамках нового проекта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Марка станет официальным хронометристом серии гоночных симуляторов.

«Это первый пример партнерских отношений с индустрией e-gaming для часового бренда, что наполняет нас гордостью. Мы разделяем ту же страсть к скорости и драйву, что и Gran Turismo Sport», — объявил исполнительный директор TAG Heuer и президент часового подразделения группы LVMH Жан-Клод Бивер.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.