TAG Heuer представил часы для молодого поколения

Швейцарская часовая компания TAG Heuer представила несколько моделей часов в рамках международного салона высокого часового искусства SIHH, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Одна из новинок — хронограф Carrera Heuer-01, оснащенный механизмом Heuer-01. Корпус выполнен из матовой черной керамики. Также на выставке прошла презентация обновленной модели Carrera Calibre 16. Модель выполнена в черном легком титановом корпусе с деталями бежевого цвета и предлагается в комплекте с коричневым кожаным ремешком из состаренной кожи. Дизайн, по словам представителей компании, был переосмыслен специально под нужды молодого поколения.

Знаковая модель компании — часы Aquaracer 300M из стали с красным алюминиевым безелем. Кроме того, среди новинок значится Aquaracer 300M в темно-синем цвете с циферблатом, украшенным натуральным перламутром.

Фото: TAG Heuer 1 /5

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.