TAG Heuer сделал хронографы для «Манчестер Юнайтед»

Швейцарская часовая компания TAG Heuer представила спортивные хронографы, созданные для британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Одна из моделей — Carrera Heuer 01 Manchester United — выполнена в фирменном красном цвете команды. Хронограф с черным скелетонированным циферблатом дополнен ремешком из кожи аллигатора.

Еще одна модель — Formula 1 Manchester United Chrono Quartz. Логотип «Манчестер Юнайтед» размещен на счетчике 1/10 секунды на отметке «6 часов».

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /4

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.

В январе 2017 года марка представила несколько новинок. Речь идет о хронографе Carrera Heuer-01,оснащенном механизмом Heuer-01. Корпус выполнен из матовой черной керамики. Также была презентована обновленная модель Carrera Calibre 16 с титановом корпусе с деталями бежевого цвета и ремешком из состаренной кожи.