Российский скульптор и художник Георгий Тандашвили умер от пневмонии и сепсиса

Дочь известного российского скульптора и художника Георгия Тандашвили Леда Калинина в беседе с ТАСС раскрыла причину его смерти.

Тандашвили заболел и думал, что это просто простуда, но оказалась пневмония и сепсис. «За две недели болезни "сгорел"», — добавила дочь творца.

Георгий Тандашвили умер в ночь на 22 июля в одной из московских клиник в возрасте 50 лет.

Скульптор родился в Красноярске, художественного образования он не имел, а осваивал живопись самостоятельно. Большую известность Тандашвили получил благодаря авторским барельефам, которые часто стали копировать современные российские художники.

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