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23:18, 24 июля 2026 (обновлено: 23:31, 24 июля 2026)Культура

Названа причина смерти известного российского скульптора Тандашвили

Российский скульптор и художник Георгий Тандашвили умер от пневмонии и сепсиса
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Дочь известного российского скульптора и художника Георгия Тандашвили Леда Калинина в беседе с ТАСС раскрыла причину его смерти.

Тандашвили заболел и думал, что это просто простуда, но оказалась пневмония и сепсис. «За две недели болезни "сгорел"», — добавила дочь творца.

Георгий Тандашвили умер в ночь на 22 июля в одной из московских клиник в возрасте 50 лет.

Скульптор родился в Красноярске, художественного образования он не имел, а осваивал живопись самостоятельно. Большую известность Тандашвили получил благодаря авторским барельефам, которые часто стали копировать современные российские художники.

Ранее стало известно о смерти из-за онкологического заболевания российского актера Юрия Лопарева, известного по ролям в «Следе» и «Ликвидации».

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