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23:20, 24 июля 2026 (обновлено: 23:31, 24 июля 2026)Экономика

Части россиян пообещали купание в лучах солнца

Синоптик Шувалов: Регионы западнее Москвы будут купаться в лучах солнца в выходные
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В предстоящие выходные часть жителей России будет купаться в лучах солнца. Такую погоду россиянам пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

По словам синоптика, речь идет о Смоленской, Тверской, Калужской, Брянской и Орловской областях, а также западной части Подмосковья. «Сейчас все циклоны идут восточнее Москвы, затрагивая восточные области Центрального района. Например, Владимир, Иваново, Рязань — на завтра там дожди могут быть, даже местами сильные. Может быть, Электросталь тоже накроет более основательно. Так что именно восток затронет, а запад, скорее всего, будет купаться в лучах солнца», — поделился информацией он.

Что касается воскресенья, 26 июля, все прогностические модели обещают Москве и области теплую погоду без осадков с температурой около плюс 24-25 градусов. Подобная температура ожидается и в субботу, 25 июля. «Так что, в принципе, погода близка к климатической норме. Это то, что и должно быть в эти дни июля в Москве и Подмосковье», — заключил эксперт.

Ранее Шувалов сообщил, что в Москве потеплеет до плюс 28 градусов после выходных.

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