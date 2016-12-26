TAG Heuer анонсирует новую модель во время SIHH-2017

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer представит новую модификацию модели-бестселлера Carrera Heuer-01 во время Международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве в январе 2017 года, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 26 декабря.

Механизм автоматического хронографа, впервые представленного в 2015 году на выставке BaselWorld, теперь заключен в 45-миллиметровый корпус из подвергнутой дробеструйной обработке черной матовой керамики, устойчивой к царапинам и трению и гипоаллергенной. Из нее же выполнен скелетированный циферблат со счетчиками, декорированными в в технике azurage. Также скелетированы красное колонное колесо, мост хронографа и ротор механизма.

Часы снабжены керамическим браслетом с матовой отделкой и звеньями H-образной формы либо каучуковым ремешком.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /2

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая часы, смартфоны и очки класса люкс. Входит в холдинг LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт. В декабре 2016 года компания поздравила футболиста Криштиану Роналду, одного из своих бренд-амбассадоров, с получением «Золотого мяча» и вручила ему специальную версию хронографа TAG Heuer Carrera Heuer 02T.