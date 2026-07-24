Трамп назвал два сценария выхода США из конфликта с Ираном

Трамп назвал эскалацию и сделку двумя сценариями выхода США из конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме обозначил возможные пути завершения американской военной кампании против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стратегия Вашингтона предполагает либо дальнейшее усиление военного давления, либо достижение дипломатической договоренности.

Отвечая на вопрос о планах администрации, американский лидер подчеркнул: есть жесткий вариант — продолжать наносить удары по иранским объектам, наращивая интенсивность и разрушительную силу атак. В качестве альтернативы он назвал более разумный подход — заключение соглашения.

Однако, по его мнению, Тегеран пока не созрел для переговоров, несмотря на заинтересованность в сделке. Трамп также отметил, что иранское руководство нередко скрывает свои намерения, стремясь сохранить имидж «крутых ребят».

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.