Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 24 июля 2026 (обновлено: 23:32, 24 июля 2026)Мир

Трамп назвал два сценария выхода США из конфликта с Ираном

Трамп назвал эскалацию и сделку двумя сценариями выхода США из конфликта с Ираном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме обозначил возможные пути завершения американской военной кампании против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стратегия Вашингтона предполагает либо дальнейшее усиление военного давления, либо достижение дипломатической договоренности.

Отвечая на вопрос о планах администрации, американский лидер подчеркнул: есть жесткий вариант — продолжать наносить удары по иранским объектам, наращивая интенсивность и разрушительную силу атак. В качестве альтернативы он назвал более разумный подход — заключение соглашения.

Однако, по его мнению, Тегеран пока не созрел для переговоров, несмотря на заинтересованность в сделке. Трамп также отметил, что иранское руководство нередко скрывает свои намерения, стремясь сохранить имидж «крутых ребят».

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут потребоваться недели интенсивных ударов по Ирану, чтобы ослабить угрозу атак ракет и беспилотников и убедить судовладельцев в безопасности прохода через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский высказался об ударе по выставке вооружений под Киевом
    В МВД захотели внести изменения в экзамен на водительские права
    Джон Бон Джови внезапно прервал концерт и ушел со сцены
    Зеленский забыл английские слова в интервью с американским блогером
    В европейской стране сообщили о самом разрушительном бедствии за последние 50 лет
    В российском городе рядом с огромным провалом вновь разверзлась земля
    Мирошник сделал заявление о наркозависимости Зеленского
    В родном городе Зеленского начались протесты из-за отставки Федорова
    В российском селе пожаловались на зловоние от затопленного фекалиями поля
    В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты от БПЛА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok