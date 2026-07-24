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23:22, 24 июля 2026 (обновлено: 23:29, 24 июля 2026)Спорт

Российский хоккейный тренер вошел в руководство клуба НХЛ

Российский хоккейный тренер Сергей Зубов вошел в руководство клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российский хоккейный тренер Сергей Зубов вошел в руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на клубном сайте.

Зубов был назначен советником по хоккейным операциям. В сезоне-2012/2013 он уже работал в «Блюз» в качестве консультанта команды.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 56-летний Зубов известен по работе главным тренером в СКА и ХК «Сочи». До июля 2026 года он был помощником Евгения Корешкова в челябинском «Тракторе».

Ранее коллекционную карточку капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с его автографом продали на аукционе за 256 тысяч долларов (около 20,07 миллиона рублей). Карточка из серии Upper Deck 2024–25 The Cup выпущена в единственном экземпляре. Кроме автографа российского форварда, к ней приложена игровая нашивка НХЛ, использовавшаяся в матче. На карточке размещена надпись хоккеиста: «895 — № 1» по количеству его голов в лиге.

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