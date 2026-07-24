Карточку Овечкина продали за миллионы рублей

Коллекционную карточку хоккеиста «Вашингтона» Овечкина продали за 256 тысяч долларов

Коллекционная карточка капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе за 256 тысяч долларов (около 20,07 миллиона рублей). Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Sotheby's.

Карточка из серии Upper Deck 2024–25 The Cup выпущена в единственном экземпляре. Кроме автографа российского форварда, к ней приложена игровая нашивка НХЛ, использовавшаяся в матче. На карточке размещена надпись хоккеиста: «895 — № 1 по количеству голов в истории».

Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.