TAG Heuer показал модульные смарт-часы с датчиком для оплаты покупок

Швейцарская компания представила новую модель смарт-часов Connected Modular 45. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Часы созданы в сотрудничестве с компанией Intel.

Модель оснащена системой GPS, датчиком NFC для оплаты покупок, дисплеем высокого разрешения и непроницаема на глубине до 50 метров. «Эти часы способны стать связующим звеном не только с будущим, но и с вечностью, благодаря их простой и элегантной модульной конструкции», — сказал исполнительный директор TAG Heuer и президент часового

подразделения корпорации LVMH Жан-Клод Бивер.

Смарт-часы предлагаются в исполнении из полированного или сатинированного титана, с покрытием из розового золота пробы или из черной керамики, с бриллиантами. Можно также получить модель индивидуального дизайна, выбрав свой из 56 различных вариантов

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.