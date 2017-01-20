Генеральный директор TAG Heuer в России предрек взлет популярности смарт-часов

Смарт-часы, наряду с классическими механическими и кварцевыми моделями, становятся все более популярными. Об этом рассказал генеральный директор швейцарской часовой компании TAG Heuer в России и СНГ Олег Кайдалов в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» во время Международного салона высокого часового искусства в Женеве.

«Количество проданных «умных» моделей за этот месяц было выше, чем за любой месяц с начала их выпуска брендом в ноябре 2015 года, и мы ожидаем дальнейшего роста, — сказал Олег Кайдалов. — Главное достоинство наших часов по сравнению с другими смарт-часами в том, что они выглядят так же, как механические часы, и их можно носить как на деловые встречи, так и во время занятий спортом». Генеральный директор TAG Heuer в России и СНГ также отметил, что этот бренд в настоящее время единственный в мире производитель трех видов часов: механических, кварцевых и смарт-моделей, которые компания выпускает самостоятельно, а не заказывает у других марок.

Актуальные модели TAG Heuer Connected все желающие могли увидеть на выставке, которая проходила в Женеве одновременно с Международным салоном высокого часового искусства (SIHH). Тогда же была представлена новая модификация механической модели-бестселлера Carrera Heuer-01.

TAG Heuer Connected были представлены в ноябре 2015 года. Часы напоминают своим дизайном механические. Цифровой циферблат диаметром 46 миллиметров достоверно воспроизводит внешний вид и функции обычных часов, включая движения стрелок и тени. Осенью 2016 года бренд дополнил линейку моделью в корпусе из розового золота.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.