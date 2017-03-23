TAG Heuer вдохновился сибирской тундрой

Швейцарская часовая компания TAG Heuer представила на выставке BaselWorld новую модель Aquaracer Camouflage 300m — Calibre 5. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

По словам создателей часов, идею для камуфляжного рисунка на циферблате «зимнего» варианта модели под названием Arctique им подали виды сибирской тундры. Ремешок-стропа NATO у этой модификации выполнен из ниток разного цвета. Вариант Khaki с циферблатом оттенка хаки предлагается с традиционным ремешком защитного цвета с прошивкой.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт. В начале весны 2017 года компания показала новую модель смарт-часов Connected Modular 45.