Ценности
 

TAG Heuer выпустил лимитированную серию яхтенных часов для Hodinkee

Перейти в «Мою Ленту»

Швейцарский бренд TAG Heuer выпустил лимитированную серию часов для часового онлайн-ресурса Hodinkee. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 23 июня.

За основу производитель взял хронограф Heuer Carrera Skipper, обновленную версию одноименного редкого винтажного хронографа Heuer Carrera Skipper ref. 7754, которых на сегодняшний день осталось не более 20 экземпляров. Выбор был сделан в честь 50-летнего юбилея победы шкипера Эмиля Мосбахера в престижном яхтенном состязании — Кубке Америки. Именно тогда, в 1967 году Джек Хоер представил оригинальную версию часов, которые получили прозвище "Skipperera" как единственные шкиперские часы с механизмом хронографа Valjoux 7730 с возможностью пятиминутного обратного отсчета регаты в оригинальном 35-миллиметровом корпусе Carrera.

Созданные специально для Hodinkee TAG Heuer Limited Edition Carrera Skipper сохранил дизайн оригинальной версии 7754 с трехцветным счетчиком, теперь откалиброванным с интервалом в 10 минут. Хронограф оснащен механизмом caliber 18. Модель выпущена в 125 экземплярах и будет продаваться только на Hodinkee по цене 5 900 долларов. Часы дополнены тремя сменными ремешками: из синей кожи и двумя вариантами NATO-вской стропы: серым и оранжевым. Кроме того, на сайте по специальной цене можно будет приобрести зеленый кожаный ремешок с логотипом на застежке.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт. Весной 2017 года TAG Heuer представил несколько моделей часов, посвященных легендарному гонщику «Формулы-1» Айртону Сенне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам предложили хронографы автогонщиков
Айртона Сенну увековечили хронографом
Часы TAG Heuer «сыграют» в фильме «Kingsman: Золотое кольцо»
Последние новости
Слуцкий назвал тупиковым решение ЕС продлить санкции против России
В Таиланде разоблачили банду угонщиков суперкаров из Великобритании
Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки
В сети посмеялись над некрасивыми ушами Ким Чем Ына
Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Ценности
Ценности08:0022 июня

«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»

Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
17:0222 июня

Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет

15:5722 июня

Москвичам за час соберут вещи в круиз

11:5622 июня

Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней

Ценности08:0521 июня

Самый борзый автобот

Практический опыт приручения трансформера Бамблби
15:3422 июня

Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi

15:0622 июня

Farfetсh обеспечит китайцев люксовыми товарами

09:2722 июня

Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс

Ценности08:0010 июня

«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»

Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
12:5922 июня

Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов

13:5922 июня

Valentino нашел гармонию между обществом и личностью

10:3022 июня

Dirk Bikkembergs предложил клиентам «грубую брутальность»

Россия
Я милого узнаю по наколке
Почему россиянки ищут спутников жизни среди зэков
«Людей с такими симптомами всего четверо в мире»
Сергей Мостовщиков о любви, стойкости и третьем круге кровообращения
Аман Тулеев«Отставка для него равна смерти»
Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой
Слуцкий назвал тупиковым решение ЕС продлить санкции против России
Политолог обозначил условие назначения преемника Тулеева
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы
Все материалы
Мир
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Fox News узнал о проведенном в Северной Корее испытании двигателя МБР
В Таиланде разоблачили банду угонщиков суперкаров из Великобритании
Бундестаг решил сократить финансирование ультраправых
Туск сообщил о договоренности продлить санкции ЕС против России
Все материалы
Бывший СССР
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Жители Риги пожаловались на нашествие лосей
Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП
Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета
Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах
Все материалы
Бизнес
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов
Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Найдена опасность обеззараживания воды серебром
Названо главное отличие человека от животных
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Германия сыграла вничью с Чили в Кубке конфедераций
Трефилов сравнил российских футболистов с деревьями
Бывший тренер Ковалева обвинил россиянина в упрямстве
Черкасов и Шалунов продлили контракты с Gazprom – RusVelo
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Горит Восток зарею новой
Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»
В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»
Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ
Все материалы
Интернет и СМИ
Россия — пьяная душа
Как провинциальный русский трэш покоряет YouTube
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
В сети посмеялись над некрасивыми ушами Ким Чем Ына
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
TAG Heuer выпустил лимитированную серию яхтенных часов для Hodinkee
Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней
Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Все материалы
Путешествия
Снимите это немедленно
Лучшие нудистские пляжи мира
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба
Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек
«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро
Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов
Все материалы
Из жизни
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Протестующие против запрета на ношение шорт британские школьники надели юбки
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Как в кино
Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да, именно полетать
Хвост виляет собакой
Наконец-то включаем дрифт-режим в новом Mercedes-AMG E63 S
Это лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»
Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками
Новая Toyota Camry стала 300-сильной
Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы