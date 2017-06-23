TAG Heuer выпустил лимитированную серию яхтенных часов для Hodinkee

Швейцарский бренд TAG Heuer выпустил лимитированную серию часов для часового онлайн-ресурса Hodinkee. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 23 июня.

За основу производитель взял хронограф Heuer Carrera Skipper, обновленную версию одноименного редкого винтажного хронографа Heuer Carrera Skipper ref. 7754, которых на сегодняшний день осталось не более 20 экземпляров. Выбор был сделан в честь 50-летнего юбилея победы шкипера Эмиля Мосбахера в престижном яхтенном состязании — Кубке Америки. Именно тогда, в 1967 году Джек Хоер представил оригинальную версию часов, которые получили прозвище "Skipperera" как единственные шкиперские часы с механизмом хронографа Valjoux 7730 с возможностью пятиминутного обратного отсчета регаты в оригинальном 35-миллиметровом корпусе Carrera.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /3

Созданные специально для Hodinkee TAG Heuer Limited Edition Carrera Skipper сохранил дизайн оригинальной версии 7754 с трехцветным счетчиком, теперь откалиброванным с интервалом в 10 минут. Хронограф оснащен механизмом caliber 18. Модель выпущена в 125 экземплярах и будет продаваться только на Hodinkee по цене 5 900 долларов. Часы дополнены тремя сменными ремешками: из синей кожи и двумя вариантами NATO-вской стропы: серым и оранжевым. Кроме того, на сайте по специальной цене можно будет приобрести зеленый кожаный ремешок с логотипом на застежке.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт. Весной 2017 года TAG Heuer представил несколько моделей часов, посвященных легендарному гонщику «Формулы-1» Айртону Сенне.