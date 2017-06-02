Айртона Сенну увековечили хронографом

Швейцарский часовой брен TAG Heuer представил несколько моделей часов, посвященных легендарному гонщику «Формулы-1» Айртону Сенна. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Первая — хронограф Carrera Heuer-01 в массивном корпусе диаметром 45 миллиметров из стали черного цвета с крацеванием и красными цветовыми акцентами. Модель оснащена скелетонированным циферблатом и задней крышкой из сапфирового стекла, что позволяет оценить красоту часового мануфактурного механизма.

Две другие модели – это модели Formula 1, одна из которых — с хронографом. На двух моделях часов диаметром 43 миллиметра черный цвет прекрасно сочетается с красными акцентами. Подобное цветовое решение неразрывно связано с духом автомобильных гонок.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /2

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH.

Сенна выступал в Формуле-1 на протяжении 11 сезонов (1984-1994 годы), став трехкратным чемпионом мира (1988, 1990 и 1991). За свою карьеру он выиграл 41 гонку. Бразилец погиб в возрасте 34 лет во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году. Его болид вынесло с трассы и он разбился об бетонную стену.