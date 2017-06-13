Москвичам предложили хронографы автогонщиков

Швейцарская часовая компания TAG Heuer показала несколько моделей часов, которые будут представлены в продаже в фирменном бутике на Кузнецком мосту в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 июня.

Одна из новинок в мужской линейке — обновленная модель хронографа автогонщиков 1960-х годов — Autavia. Отличительные черты этих часов: вращающийся базель, большие счетчики и черно-белый циферблат. Часы идут в комплекте с коричневым ремешком из кожи теленка.

Еще одна новинка — модель TAG Heuer Carrera Heuer-01 из специальной серии Red Bull Racing. Часы выполнены в спортивном стиле, а ремешок имитирует рельеф сиденья гоночного автомобиля.

Фото: TAG Heuer 1 /2

Что касается женских моделей, то в продаже появились Aquaracer Lady с черным перламутровым циферблатом. Часы идут в комплекте с металлическим ремешком. В магазине также представлена модель Aquaracer Lady с безелем из золота и позолоченными часовыми метками.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.