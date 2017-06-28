TAG Heuer представил инновационные часы со сменным модулем турбийона

Швейцарская компания TAG Heuer представила свой первый набор класса люкс. Кейс состоит их трех выдвижных отделей и демострационной подставки. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня.

Внутри — новая модель смарт-часов TAG Heuer Connected Modular 45 в корпусе из титана с керамическим безелем и кожаным ремешком коричневого цвета.

Часы Connected Modular 45 представляют собой уникальную конструкцию, позволяющую заменить смарт-модуль на механический: часы с тремя стрелками или хронограф с турбийоном, прошедшим сертификацию COSC. В этом эксклюзивном наборе находится знаменитый модуль турбийона Heuer-02 Tourbillon.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт.