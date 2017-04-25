Вышел первый трейлер шпионской комедии «Kingsman: Золотое кольцо»

Видео: 20th Century Fox / YouTube

В сети появился первый проморолик фильма «Kingsman: Золотое кольцо» режиссера Мэтью Вона. Трейлер шпионской комедии опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox.

По сюжету неизвестные уничтожают штаб-квартиры британской секретной службы Kingsman. Спецагенты объединяются с американскими разведчиками, чтобы бороться с общим врагом.

В ленте снялись Тэрон Эджертон, Марк Стронг, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Джефф Бриджес и Колин Ферт. Российская премьера запланирована на 28 сентября.

Фильм станет продолжением картины «Kingsman: Секретная служба», которая вышла в январе 2015 года и стала кассовым хитом, собрав в мировом прокате более 400 миллионов. Режиссером оригинальной ленты также выступил Вон.

Kingsman основан на графическом романе Марка Миллара и Дэйва Гиббонса «Секретная служба». В центре сюжета комикса и фильма — выросший на лондонских окраинах юноша, который наследует от отца-шпиона место в секретной разведывательной организации.