Режиссер «Начала» экранизирует «Один день Ивана Денисовича»

Кинорежиссер Глеб Панфилов снимет фильм по рассказу Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Об этом объявила вдова писателя Наталья, передает «Интерфакс» в понедельник, 24 апреля.

«Надо, чтобы это делалось у нас на родине, с русским типажом и русским пониманием той трагедии, через которую страна прошла. То, что это будет делать Панфилов, меня очень радует», — отметила Солженицына.

По ее словам, картина будет будет запущена в производство в ближайшее время, а премьера состоится в конце 2018 года.

Глеб Панфилов снял такие ленты, как «В огне брода нет», «Начало» и «Васса», главную роль в которых исполнила актриса Инна Чурикова. Ранее он снял телесериал по роману Солженицына «В круге первом». Писатель (умер в августе 2008 года) выступил сценаристом проекта.

«Один день Ивана Денисовича» рассказывает об одном дне из жизни советского заключенного, русского крестьянина и солдата Ивана Шухова. Он был впервые опубликован в 1962 году.