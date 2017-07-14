TAG Heuer получил дизайнерскую награду Red Dot Award

Швейцарский бренд TAG Heuer получил награду на международном дизайнерском конкурсе Red Dot Award. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 июля.

Знака качества в категории Product Design 2017 удостоены две популярные модели. Первая — Autalia Heuer 02 Chrono 42 mm, новые часы в линейке, запущенной Джеком Хоером в 1962 году. Название этой модели — производное от AUTomobile (автомобиль) и AVIAtion (авиация), характерная черта — вращающийся двунаправленный безель, делающий ее удобной для гонщиков и пилотов. Новинка появилась благодаря интерактивному опросу Autavia Cup (2016). Участники опроса в интернете выбрали прототип (часы Autavia Rindt, которые носил знаменитый пилот «Формулы-1» Йохен Риндт) для переиздания среди 16 исторических моделей марки.

Вторая модель-призер — часы TAG Heuer Monaco Calibre 11 (переиздание созданного в 1969 году первого в мире автоматического хронографа квадратной формы Monaco 1969).

Фото: пресс-служба TAG Heuer

Red Dot Award — международный дизайнерский конкурс с штаб-квартирой в Эссене (Германия), основан в 1957 году. В 2017 году на конкурс было подано более 5500 заявок в различных категориях промышленного дизайна от разработчиков и компаний из 54 стран мира.