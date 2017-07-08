TAG Heuer представит часы на благотворительный аукцион

Швейцарская часовая компания TAG Heuer представила часы на благотворительный аукцион Only Watch, сборы от которого пойдут на финансирование научных исследований по борьбе с миопатией Дюшенна, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 8 июля.

Это выполненный в единственном экземпляре специальный выпуск Only Watch, в который войдут смарт-часы TAG Heuer Connected Modular 45 и модуль Heuer-02 с турбийоном. Набор представлен в цветах аукциона: черном и ярко-желтом. Бонусом к лоту станет обед на четыре персоны для благотворителя, купившего часы, с исполнительным директором TAG Heuer и президентом часового подразделения LVMH Жаном-Клодом Бивером.

Фото: пресс-служба TAG Heuer 1 /2

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свой лот — уникальную интерпретацию часов Joker —

на аукцион представит и российский независимый часовщик Константин Чайкин.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.