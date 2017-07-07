Maurice Lacroix продаст хронограф в пользу больных детей

Швейцарская часовая компания Maurice Lacroix представит уникальную модель на аукционе Only Watch, средства от которого перечисляются на борьбу с миопатией Дюшенна, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

Лотом благотворительных торгов стали часы Aikon Automatic Chronograph в стальном 45-миллиметровом корпусе с PVD-покрытием темно-антрацитового и черного цвета, оснащенные механизмом калибра ML157 с автоматическим подзаводом с 48-часовым запасом хода. Ротор и механизм украшены круговым зернением и узором Côtes de Genève, циферблат — гильоше в виде клетки с яркими желтыми акцентами (ярко-желтый — цвет логотипа аукциона).

Фото: пресс-служба Maurice Lacroix

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.

Коллекция Aikon запущена брендом Maurice Lacroix в 2016 году и в настоящее время включает только модели с кварцевым механизмом. Часы Aikon Automatic Chronograph для 2017 Only Watch станут первым образцом новой линейки автоматических моделей в этой коллекции.