Maurice Lacroix выпустил новые часы с ретроградной индикацией

Швейцарский производитель часов Maurice Lacroix представил новые классические модели в серии Masterpiece. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 июня.

Часы Masterpiece Double Retrograde с ретроградной индикацией времени второго часового пояса и даты оснащены автоматическим механизмом калибра ML 191. Он заключен в 43-миллиметровый стальной корпус. Часы предлагаются в двух вариантах — с черным либо серебристым циферблатом.

Модель с индикатором фаз Луны Masterpiece Moon Retrograde оснащена автоматическим механизмом калибра ML 192. На циферблате черного, серебристого либо трендового синего цвета размещены также ретроградный индикатор даты в положении «10 часов», индикатор дня недели и запаса хода.

Фото: пресс-служба Maurice Lacroix 1 /2

Циферблаты моделей декорированы в классическом стиле: узор «Парижские гвозди» и пескоструйная обработка (серебристый циферблат), вертикальное сатинирование (черный циферблат) либо узор «Côtes de Genève» (синий циферблат). Часы снабжены черными ремешками из натуральной крокодиловой кожи.

В мае 2017 года Maurice Lacroix пополнил коллекцию часов Mastepriece моделью Chronograph Skeleton с ажурным скелетонизированным циферблатом, оснащенной автоматическим механизмом калибра ML206.