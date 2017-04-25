Maurice Lacroix выпустил часы цвета джинсов

Швейцарский часовой бренд Maurice Lacroix выпустил классическую женскую модель Eliros Date Ladies в модном цвете — темно-синем оттенке классического денима. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 25 апреля.

Часы в 30-миллиметровом корпусе с золотым покрытием 4N с синим циферблатом с римскими цифрами и апертурой даты в положении «3 часа» оснащены кварцевым механизмом и снабжены синим ремешком из телячьей кожи с золотистым логотипом марки. Благодаря системе быстрой замены ремешка можно легко заменить его на браслет или ремешок другого оттенка.

Новые женские часы в позолоченных корпусах показал весной 2017 года и бренд Tissot. Коллекция Femini-T вдохновлена винтажными моделями марки 60-х годов.