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Tissot продемонстрировал свое понимание женственности

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Швейцарская часовая компания Tissot представила на BaselWorld новые женские часы Femini-T с кварцевым механизмом. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Форма модели навеяна историческими золотыми часами, выпускавшимися Tissot в 60-е годы. Корпус из стали выполнен в форме подушки, а циферблат выполнен из перламутра либо украшен бриллиантами Top Wesselton. Предлагаются версии из стали, а также из стали с PVD-покрытием из розового либо желтого золота, на стальном браслете или кожаном ремешке. Некоторые варианты украшены изящной жемчужной подвеской.

Tissot — швейцарская часовая компания, основанная в 1853 году в городе Ле Локль (кантон Юра, Швейцария). В разное время была и является официальным хронометристом и партнером спортивных ассоциаций MotoGPTM, FIM World Superbike, FIBA, AFL, RBS 6 Nations Rugby и чемпионатов мира по велоспорту, фехтованию и хоккею с шайбой. Компания входит в корпорацию Swatch Group.

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