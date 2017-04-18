Chanel представила часы в честь создательницы дома

Французский модный дом Chanel отмечает в 2017 году 30-летие производства собственных часов и представил на ювелирно-часовой выставке BaselWorld новые модели, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

Среди новинок — вдохновленная любимым цветком модельера Габриэль Шанель модель Première Camélia Skeleton. Она оснащена вторым в истории дома собственным механизмом Calibre 2, разработанным швейцарской мануфактурой Châtelain. Модель с изящным скелетонизированным механизмом, очертаниями напоминающим цветок, представлена в трех версиях: в корпусе белого золота с бриллиантами классической огранки по безелю на сатиновом ремешке, в таком же корпусе с бриллиантами багетной огранки по безелю и лимитированный 12 экземплярами выпуск в корпусе и на браслете белого золота, полностью павированном бриллиантами.

Также новинки выпущены в часовых коллекциях дома Première, Boy∙Friend, Monsieur de Chanel, Mademoiselle Privé, J12. В линии J12 дом представил модель Mademoiselle J12 в черной и белой керамике со стилизованным изображением основательницы дома Габриэль Шанель на циферблате. «Руки» изображения играют роль стрелок. В линии Première выпущена модель Première Rock на фирменном ремешке-цепочке красного цвета и часы с парящим турбийоном Première Flying Tourbillon Rubies: они повторяют новинку прошлого года, но вместо бриллиантов по безелю их украшают рубины багетной огранки.

Часы Première Camélia Skeleton, Chanel Фото: пресс-служба Chanel 1 /12

В сравнительно новой линии Boy∙Friend появились, в частности, модели в октагональном корпусе и на браслете из фирменного золота Beige, разработанного Chanel. Браслет миланского плетения обработан в оригинальной технике, при которой поверхность металла имитирует фактуру твида, одного из любимых материалов Шанель.

Часовщики и мастера Métiers d’Art (прикладного искусства) дома Chanel пополнили коллекцию художественных часов Mademoiselle Privé. В ней появились три модели наручных часов и модель настольных часов Mademoiselle Privé Coromandel, навеянные декором антикварных коромандельских ширм из личных апартаментов Габриэль Шанель на улице Камбон. Циферблаты часов декорированы в старинной технике глиптики (резьбы по цветному камню), а также микроскульптуры из золота. Безели моделей выложены бриллиантами, каждая из них выпущена в единственном экземпляре. Кроме того, дом выпустил лимитированной серией по 5 экземпляров три модели часов Mademoiselle Privé Décor Aubazine. Их циферблаты украшены бриллиантовым орнаментом по мотивам витражей Обазинского аббатства в Лимузене, где воспитывалась в детские годы Габриэль Шанель.

Главная новинка в мужской коллекции Monsieur de Chanel — лимитированный 100 экземплярами выпуск в платиновом корпусе с черным циферблатом. Часы, впервые представленные в 2016 году, оснащены первым собственным механизмом дома Calibre 1.

