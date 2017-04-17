Vacheron Constantin предложил россиянам хронограф за 2 миллиона рублей

Мануфактура Vacheron Constantin обновила коллекцию часов Overseas. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля. Линейка пополнилась моделями в корпусах из стали и розового золота.

В коллекции — хронограф на базе автоматического калибра 5100 в 42,5-миллиметровом корпусе из стали с золотым безелем и трехстрелочник с автоматическим механизмом калибра 5200 с индикатором даты в 41-миллиметровом корпусе из стали с золотым безелем. Кроме того, в нее вошли модели с автоматическим механизмом калибра 5300 в 37-миллиметровых корпусах — стальном, стальном с безелем из розового золота либо с таким же безелем, выложенным 84 бриллиантами. Механизмы всех часов имеют сертификат Женевского клейма (Poinçon de Genève).

Модели дополнены ремешками из кожи миссисипского аллигатора темно-коричневого цвета с крупным рисунком, прошивка выполнена вручную, подкладка сделана из черного нубука с эффектом микроперфорации. Часы поставляются в комплекте со вторым ремешком из каучука темно-коричневого цвета.

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin

Новинки уже появились в продаже, цены на них варьируются от 1,7 до 2,04 миллиона рублей.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям.