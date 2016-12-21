Vacheron Constantin показал на часах ночные города с птичьего полета

Швейцарская мануфактура Vacheron Constantin анонсировала премьеры Международного салона высокого часового искусства (SIHH) 2017 года в линии Métiers d'Art Villes Lumières, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в среду, 21 декабря.

На циферблатах моделей в технике эмали Grand Feu и champlevé изображены ночные виды разных городов мира с птичьего полета. В сочетании с эмалями впервые использована техника ручного напыления из драгоценного порошка в исполнении приглашенной мануфактурой художницы Йоко Имаи. На циферблат нанесены частицы золота, жемчуга, платины и бриллиантовый порошок. Первые три модели воспроизводят реальные световые схемы Женевы, Парижа и Нью-Йорка, в дальнейшем появятся часы с ночными видами других городов.

Модели оснащены мануфактурным автоматическим механизмом калибра 2460 SC с ротором из 22-каратного золота. За движением ротора, декорированного орнаментом в стиле эмблемы мануфактуры — мальтийского креста, можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку часов.

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin 1 /2

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group. В ноябре 2016 года компания представила часы, посвященные Огненному Петуху — символу Нового года по китайскому календарю.