Ulysse Nardin показал часы с 3D-стрелкой

Швейцарский часовой бренд Ulysse Nardin впервые в своей истории принял участие в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве. Производитель продемонстрировал новые часы в серии Innovision — Innovision 2 с минутной 3D-стрелкой из сапфирового стекла, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 23 января.

По заверению представителей компании, в новой модели реализовано десять инноваций, в том числе двойной постоянный регулятор хода, кремниевый мост с сапфировым покрытием, инновационный механизм автоподзавода Grinder, кремниевое балансовое колесо с золотыми элементами и стабилизирующими микролопастями, колеса из золота 999 пробы, мост из сапфирового стекла со встроенной защитой балансового колеса и объемные 3D-стрелки.

Фото: Ulysse Nardin

Ulysse Nardin — швейцарская часовая мануфактура, основанная в 1846 году в городе Ле-Локль. Изначально она специализировалась на производстве морских хронометров, в настоящее время выпускает наручные механические часы для мужчин и женщин. Осенью 2016 года мануфактура представила часы Marine Chronograph с модулем годового календаря.