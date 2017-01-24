Компания Urwerk отметила 20-летие выпуском часов

Видео: Monochrome Watches / YouTube

Швейцарская компания Urwerk отметила свое 20-летие выпуском новой модели часов — UR-T8. Видео с презентацией опубликовано на YouTube. Модель-трансформер может превращаться в браслет.

Часы оснащены механизмом калибра UR 8.01 с автоматическим подзаводом, запас хода составляет 39 часов. Тираж коллекции ограничен 60 экземплярами.

Компания Urwerk была основана в Швейцарии в 1995 году промышленным дизайнером Мартином Фраем и братьями-часовщиками Феликсом и Томасом Баумгартнерами (Felix and Thomas Baumgartner; Томас вышел из дела в 2004 году). Первые часы UR-101 марка представила в 1997 году на выставке BaselWorld в составе Академии независимых часовщиков (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI).