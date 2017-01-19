IWC показала первые за несколько лет женские часы

Швейцарская мануфактура IWC Schaffhausen обновила коллекцию часов Da Vinci, куда вошла специальная женская модель, созданная после многолетнего перерыва. Презентация прошла во время международного салона высокого часового искусства SIHH в Женеве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Приглашения на презентацию получили послы бренда и мировые знаменитости, в том числе актеры Розамунд Пайк, Ванесса Редгрейв, Джеймс Марсден, Сонам ​​Капур, Ольга Куриленко, Жан Рено и другие.

Среди новинок мануфактуры: часы Automatic Da 36, Automatic Moon Phase 36 и модель-унисекс Automatic Haute Horlogerie. По словам генерального директора компании Жоржа Керна (Georges Kern), коллекция представляет собой современную адаптацию дизайна 1980-х годов. Многие элементы в часах были разработаны специально под нужды женщин: например, уменьшенный диаметр, декор драгоценными камнями и разноцветные ремешки.

Фото: IWC 1 /3

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen была основана в 1868 году и располагается в городе Шаффхаузен. С 1999 года компания работала под девизом «Инженерное искусство для мужчин».

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Выпускает модели класса люкс, в том числе с усложнениями, в шести коллекциях — Pilot's Watch, Ingenieur, Da Vinci, Aquatimer, Portofino и Portugieser.