Vacheron Constantin показала секретное видео часов с объемной моделью Земли

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin продемонстрировала видеоролик новой модели часов, которая будет представлена на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH). Салон откроется 20 января в Женеве. Судя по ролику, речь идет о часах с астрономическими усложнениями: на циферблате расположены индикатор фаз Луны и объемная модель Земли, демонстрирующая положение планеты относительно Солнца.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям. В декабре 2016 года мануфактура анонсировала новинки SIHH 2017 — коллекцию Métiers d'Art Villes Lumières.