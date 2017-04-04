Vacheron Constantin выпустил часы в форме бочонка

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin выпустила две новых модели в коллекции Malte: часы с турбийоном и грифельно-серым циферблатом и женские часы с перламутровым циферблатом и ярким ремешком цвета фуксии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

Обе модели выполнены в водонепроницаемых (до 30 метров глубины) корпусах типа tonneau («бочонок») розового золота и сертифицированы Женевским клеймом.

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin

У модели с турбийоном циферблат украшен одиннадцатью часовыми отметками в виде палочек и одной римской цифрой из розового золота. Каретка турбийона сделана в форме мальтийского креста и расположена у отметки «6 часов». Калибр 2795 полностью спроектирован и собран из 169 деталей на мануфактуре Vacheron Constantin. Запас хода механизма составляет 45 часов.

Модель маленького размера оснащена прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла. Калибр 1400 AS с ручным подзаводом также полностью разработан и собран в мастерских Vacheron Constantin. Механизм, собранный из 98 деталей, обеспечивает индикацию часов, минут, секунд и имеет 40-часовой запас хода.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям. В декабре 2016 года мануфактура анонсировала новинки SIHH 2017 — коллекцию Métiers d'Art Villes Lumières.