Omega отпраздновала 60-летие коллекции Speedmaster

Швейцарская компания Omega отпраздновала 60-летие с момента выхода коллекции часов Speedmaster. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Вечер в честь юбилея OMEGA Speedmaster начался с видео-обращения Алексея Леонова и Евгения Миронова — легендарного космонавта и актера, воплотившего его образ в фильме «Время первых».

Кроме того, была организована выставка самых известных хронографов Omega, в том числе, фотографии шестидесяти самых ярких моделей коллекции Speedmaster: от первых часов Broad Arrow, созданных в 1957 году, и побывавших на луне The Moonwatch до новинок 2017 года.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965 году часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969 году на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне, а советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.