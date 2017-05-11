Компания Maurice Lacroix показала часы с ажурным циферблатом

Швейцарский часовой бренд Maurice Lacroix дополнил коллекцию часов Mastepriece. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. В линейке появилась модель Chronograph Skeleton с ажурным циферблатом.

Центральная часовая и минутная стрелки выполнены в цвете черненого золота, а секундная стрелка покрыта синим лаком. Сапфировое стекло украшено логотипом и надписью MauriceLacroix серебряного цвета. Модель в корпусе с синим PVD-покрытием выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров.

В конце апреля компания представила классическую женскую модель Eliros Date Ladies в модном цвете — темно-синем оттенке классического денима.

Часы в 30-миллиметровом корпусе с золотым покрытием 4N с синим циферблатом с римскими цифрами и апертурой даты в положении «3 часа» оснащены кварцевым механизмом и снабжены синим ремешком из телячьей кожи с золотистым логотипом марки.