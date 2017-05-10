Компания HYT выпустила часы с мамонтовой костью

Компания HYT (Hydromechanical Horologists) объявила о выпуске ограниченной серии часов Skull Vida. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 10 мая.

При создании моделей использовалась мамонтовая кость. Циферблат часов в форме черепа окружен титановым безелем, модели работают на уникальном механизме с ручным подзаводом, который обеспечивает до 65 часов запаса хода. Цены на новинки пока не называются.

Марка HYT (Hydromechanical Horologists) основана в 2012 году в Швейцарии инженером-ядерщиком Люсьеном Вуайлламозом (Lucien Vouillamoz) и предпринимателем Патриком Бердозом (Patrick Berdoz).

Осенью 2015 года датская компания Georg Jensen совместно с промышленным дизайнером Марком Ньюсоном (Marc Newson) выпустила ограниченную коллекцию чайных сервизов из серебра. Ручки на посуде сделаны из бивней мамонта; также в декоре использованы стебли ротанга.