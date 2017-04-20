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HYT создал часы с флуоресцентными наночастицами

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Бренд HYT (Hydromechanical Horologists) выпустил новые часы H4 Neo, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в четверг, 20 апреля.

Модель, как и другие часы в коллекции марки, основана на гидравлическом принципе, при котором индикация времени осуществляется жидкостью в двух эластичных резервуарах на концах капиллярной микротрубки. Жидкости разного цвета, не перемешиваясь благодаря разным полярностям их молекул, чередуясь, наполняют резервуары либо поднимаются по микротрубке по окружности циферблата, показывая время. В новой модели благодаря двум LED-светодиодам в положении «6 часов» и флуоресцентным наночастицам в жидкости циферблат светится в темноте.

Марка HYT (Hydromechanical Horologists) основана в 2012 году в Швейцарии инженером-ядерщиком Люсьеном Вуайлламозом (Lucien Vouillamoz) и предпринимателем Патриком Бердозом (Patrick Berdoz).

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