Officine Panerai стал спонсором международной серии регат

Флорентийская часовая мануфактура Officine Panerai в очередной раз стала спонсором международной серии регат. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Наше стремление оказывать поддержку классическому яхтингу — это предмет нашей великой гордости», — сказал генеральный директор Officine Panerai Анджело Бонати. Средиземноморский цикл регаты Panerai Classic Yachts Challenge проходит во Франции (Антиб, Канны), Италии (Арджентарио) и Испании (Маон, остров Менорка). Также проводятся отдельные состязания: регата для классических яхт на острове Антигуа в Карибском море и гонка Panerai British Classic Week в Великобритании.

В честь будущих соревнований компания представила серию часов, созданных специально для любителей морской стихии. Речь идет о хронографах Luminor 1950 PCYC 3 Days Chrono Flyback Automatiс (PAM00653 и PAM00654) с выгравированной яхтой на задней крышке

Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.