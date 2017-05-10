Breitling предложил модель Chronoliner в синем цвете

Часовая компания Breitling представила очередную лимитированную серию модели-бестселлера Chronoliner. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в среду, 10 мая.

Новый автоматический хронограф с индикацией двух часовых поясов предлагается с циферблатом, безелем и каучуковым ремешком темно-синего оттенка navy. Механизм калибра Breitling B04, сертифицированный Швейцарским институтом хронометрии, заключен в стальной 46-миллиметровый корпус с вращающимся керамическим безелем. Хронограф водонепроницаем до 100 метров и обладает запасом хода более 70 часов.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании. В январе 2017 года бренд представил хронометр Avenger Hurricane в новом дизайне с ярко-желтым циферблатом.