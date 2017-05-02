Марка Breitling обрела нового инвестора

Контрольный пакет акций часовой фирмы Breitling был приобретен инвестиционной компанией CVC Capital Partners. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе марки.

До сегодняшнего дня пакет акций Breitling находился в собственности у семьи Шнайдеров: Теодора и его сестер Катерины Брюнишольц и Валери Ребоул-Шнайдер. Обе женщины, будучи миноритарными акционерами, изъявили желание изъять свои доли компании. Продажа была утверждена акционерами Breitling, и сделку официально заключили 28 апреля.

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Теодор Шнайдер остается миноритарным акционером компании и возглавляет новый совет директоров. Жан-Поль Жирардин, уже несколько лет исполнявший функции исполнительного вице-президента, занимает пост нового генерального директора.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании.