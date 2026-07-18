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16:33, 18 июля 2026Бывший СССР

Зеленского обвинили в попытках скрыть «ад» на Украине

Мендель заявила, что Зеленский лжет о «несокрушимом духе» жителей Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский препятствует попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине и маскирует насильственную мобилизацию с помощью громких слов. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Ужасающе. Людей избивают прямо на улицах, забирают в призывные пункты, где повсеместно применяются пытки, тащат на передовую. А некоторые еще называют это демократией и "несокрушимым духом"», — написала она.

Мендель подчеркнула, что Зеленский не дал возможности мирно урегулировать конфликт в стране, заменив все попытки «громкими лозунгами, призванными скрыть этот ад».

Ранее стало известно, что у здания офиса Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность министра обороны страны Михаила Федорова против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

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