Мендель заявила, что Зеленский лжет о «несокрушимом духе» жителей Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский препятствует попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине и маскирует насильственную мобилизацию с помощью громких слов. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Ужасающе. Людей избивают прямо на улицах, забирают в призывные пункты, где повсеместно применяются пытки, тащат на передовую. А некоторые еще называют это демократией и "несокрушимым духом"», — написала она.

Мендель подчеркнула, что Зеленский не дал возможности мирно урегулировать конфликт в стране, заменив все попытки «громкими лозунгами, призванными скрыть этот ад».

Ранее стало известно, что у здания офиса Зеленского в Киеве начался третий день митингов в поддержку покинувшего должность министра обороны страны Михаила Федорова против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.