Jaquet Droz сделал стальные часы с «сатиновым» циферблатом

Швейцарская часовая мануфактура Jaquet Droz выпустила новую модель в своей популярной коллекции Grande Seconde. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

Фото: Jaquet Droz

Новые часы Grande Seconde Quantième Satin-Brushed с сатинированным циферблатом серого либо антрацитового оттенка с часовыми метками из белого золота оснащены автоматическим механизмом калибра 2660Q2.P с кремниевой пружиной баланса. Механизм заключен в стальные корпуса диаметром 39 либо 43 миллиметра. Запас хода моделей составляет 68 часов. Они снабжены ремешками из кожи аллигатора серого либо коричневого оттенка.

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае, и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group. В мае 2017 года мануфактура представила новые модели с циферблатами, декорированными эмалью рaillonne.