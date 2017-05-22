Jaquet Droz выпустил новые часы с арабесками

Швейцарская часовая компания Jaquet Droz пополнила свою коллекцию моделей с циферблатами, декорированными эмалью рaillonne, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 22 мая.

Циферблаты шести новых часов украшены в стиле старинных арабесок и изображений птиц и животных. Среди новинок — модели Petite Heure Minute в корпусах трех размеров (диаметром 35, 39 и 43 миллиметра), часы Grande Seconde с турбийоном и карманные часы, выпущенные ограниченной серией из 8 экземпляров. Все модели, кроме карманных часов, оснащены механизмом с кремниевым анкерным колесом.

Фото: пресс-служба Jaquet Droz 1 /8

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае, и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group. В феврале 2017 года компания выпустила ко дню святого Валентина лимитированную 28 экземплярами серию женских часов Petite Heure Minute Astorite с циферблатом из асторита.