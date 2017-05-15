RJ-Romain Jerome сделал часы для любителей покемонов

Швейцарская компания RJ-Romain Jerome в сотрудничестве с фирмой The Pokémon Company International создала часы Tourbillon Pokémon, посвященные покемонам. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в понедельник, 15 мая.

Часы снабжены автоматическим механизмом с турбийоном калибра RJ400-TS. Диаметр корпуса составляет 48 миллиметров, на циферблате изображены герои одноименного мультфильма и серии игр. Часы дополнены ремешком из черной кожи аллигатора с сине-зеленой прострочкой. Серия вышла ограниченным тиражом в 20 экземпляров.

Фото: пресс-служба RJ-Romain Jerome

Компания RJ-Romain Jerome основана в 2004 году, главный офис располагается в Женеве. Осенью 2016 года марка представила часы, приуроченные к 20-летию медиафраншизы Pokemon. Модель посвящена одному из самых узнаваемых «карманных монстров» — Пикачу.

Корпус часов изготовлен из титана с черным DLC-покрытием, ремешок выполнен из вулканизированного каучука. Модель поступила в продажу ограниченным тиражом в 20 экземпляров по 20 тысяч долларов каждый.